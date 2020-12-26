Son dakika! ABD'deki patlamada ceset kalıntılarına rastlandı!

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş karavan tipi bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki yaklaşık 10 binanın zarar gördüğü belirtildi.

Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron, basına yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle 3 kişinin yaralanarak, hastaneye kaldırıldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Aaron, "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Patlamanın olduğu caddede ciddi hasar meydana geldi, olayı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

AP'ye konuşan bir kaynak ise enkazın altında ceset kalıntılarına rastlandığını söyledi.

'AĞAÇLAR HAVAYA UÇTU, ARABALAR ALEV ALDI'

Bölgenin yakınında yaşayan Buck McCoy, Facebook'ta evinin tavanından su döküldüğünü gösteren videolar yayınladı.

Paniğe kapılmış insanların çığlıklarıyla birlikte arka planda alarmlar duyuluyor. Dışarıdaki sokakta ise yangın olduğu görünüyor.

McCoy, patlama oturduğu binayı sallamadan 15 dakika önce silah sesi duyduğunu, patlamanın caddedeki arabaları ateşe verdiğini ve ağaçları havaya uçurduğunu söyledi.

"Bütün pencerelerim, her biri yan odaya uçtu. Orada dursaydım korkunç olurdu ”diyen McCoy, "Bomba gibiydi. O kadar büyüktü ” ifadelerini kullandı.

TRUMP, PATLAMA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın patlama hakkında bilgilendirildiği ve gelişmelerin düzenli takip edileceği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı sözcülüğü de Adalet Bakanlığına vekalet eden Jeff Rosen'in de konu hakkında bilgilendirildiğini ve soruşturmaya yardım için bakanlığın gereken yardımı sağlayacağı bildirildi.

Tennessee Valisi Bill Lee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın nedenini belirlemek için ne gerekiyorsa yapılacağı bilgisini paylaştı.