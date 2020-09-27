MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: ABD'den açıklama ve çağrı geldi
ABONE OL
27.09.2020 - 23:06 | | AA

Son dakika: ABD'den açıklama ve çağrı geldi

Son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Son dakika: ABD'den açıklama ve çağrı geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında sivil kayıplara da neden olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu bildirildi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor." denildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü belirtilen açıklamada, her iki tarafa da çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için iki ülkeye aradaki mevcut iletişim kanallarını kullanmaları ve sahadaki gerginliği tırmandıracak "faydasız" retorik ve eylemlerden kaçınılması çağrısında da bulunulan açıklamada, "ABD, dışardan tarafların artan şiddete müdahil olmasının duruma yardımcı olmayacağına ve sadece bölgesel gerilimi tırmandıracağına inanıyor. Tarafları bir an önce Minsk Grubu eş başkanları ile çalışarak, esaslı müzakerelere dönmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, ABD'nin, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak da tarafların soruna barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulmasına yardımcı olma konusunda kararlı olduğu da kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Azerbaycan'dan Ermeni askeri birliğinin komutasına 'teslim olun' çağrısı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Dünyanın gözü bu bölgede! BM'den açıklama
    Mucize kurtuluş! Endişe içinde izledilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MEB'den sürpriz... Bursluluk sınav sonuçları erken açıklandı...

    MEB'den sürpriz... Bursluluk sınav sonuçları erken açıklandı...

    Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

    Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

    Cephe hattında çatışmalar başladı

    Cephe hattında çatışmalar başladı

    Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erken açıklandı... İşte sonuç sorgulama linki...

    Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından erken açıklandı... İşte sonuç sorgulama linki...

    Sıradaki Haber