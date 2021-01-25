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25.01.2021 - 22:57 | | AA

Son dakika... ABD'den Avrupa ve Ä°ngiltere'ye seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ±!

ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, Schengen bÃ¶lgesi, Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Brezilya ve GÃ¼ney Afrika'dan bu Ã¼lkeye seyahat eden ve ABD vatandaÅŸÄ± olmayan kiÅŸilere yÃ¶nelik seyahat yasaÄŸÄ± getiren kararnameye imza attÄ±. Biden, Ã¶nceki BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n Kovid-19 nedeniyle sÃ¶z konusu Ã¼lkelere uygulanan seyahat yasaÄŸÄ±nÄ±n, 26 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± geÃ§ersiz kÄ±lan bir kararname imzaladÄ± ve Ã¶nceki listeye GÃ¼ney Afrika'yÄ± da ekledi.Â

Son dakika... ABD'den Avrupa ve Ä°ngiltere'ye seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ±!

Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarÄ±nÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmaya devam ettiÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, HastalÄ±k Kontrol ve Ã–nleme Merkezi (CDC), uluslararasÄ± seyahat politikalarÄ±nÄ± yeniden inceledi. Schengen bÃ¶lgesi, Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Brezilya ve GÃ¼ney Afrika'daki saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n incelenmesinin ardÄ±ndan ABD'ye gelen kiÅŸilere yÃ¶nelik seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulanmasÄ±na karar verdik." ifadesini kullandÄ±.Â 

Buna gÃ¶re, kararnamede yer alan Ã¼lkelerden seyahat eden ya da son 14 gÃ¼nde bu Ã¼lkelerde bulunan ABD vatandaÅŸÄ± olmayan kiÅŸiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.Â 

TRUMP YASAÄžI KALDIRMIÅžTIÂ 

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptÄ±ÄŸÄ± ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, Kovid-19 nedeniyle Schengen Ã¼lkelerine seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirmiÅŸ, listeye daha sonra Ä°ngiltere, Ä°rlanda ve Brezilya da eklenmiÅŸti.Â 

Trump, 18 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname ile bu kÄ±sÄ±tlamanÄ±n 26 Ocak 2021'de kalkacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Karga yemeÄŸe ortak olduKocaeli'nin DarÄ±ca ilçesinde, dükkanÄ±n önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek'in koluna konan karga ile yiyeceÄŸini paylaÅŸtÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan görüntülerde Emek'ten çekinmeyen karga, döner ekmekten yiyerek karnÄ±nÄ± doyurduktan sonra uçarak ayrÄ±ldÄ±.
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