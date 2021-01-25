Son dakika... ABD'den Avrupa ve Ä°ngiltere'ye seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ±!

Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarÄ±nÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmaya devam ettiÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, HastalÄ±k Kontrol ve Ã–nleme Merkezi (CDC), uluslararasÄ± seyahat politikalarÄ±nÄ± yeniden inceledi. Schengen bÃ¶lgesi, Ä°ngiltere, Ä°rlanda, Brezilya ve GÃ¼ney Afrika'daki saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n incelenmesinin ardÄ±ndan ABD'ye gelen kiÅŸilere yÃ¶nelik seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygulanmasÄ±na karar verdik." ifadesini kullandÄ±.Â

Buna gÃ¶re, kararnamede yer alan Ã¼lkelerden seyahat eden ya da son 14 gÃ¼nde bu Ã¼lkelerde bulunan ABD vatandaÅŸÄ± olmayan kiÅŸiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.Â

TRUMP YASAÄžI KALDIRMIÅžTIÂ

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptÄ±ÄŸÄ± ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, Kovid-19 nedeniyle Schengen Ã¼lkelerine seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirmiÅŸ, listeye daha sonra Ä°ngiltere, Ä°rlanda ve Brezilya da eklenmiÅŸti.Â

Trump, 18 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname ile bu kÄ±sÄ±tlamanÄ±n 26 Ocak 2021'de kalkacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.