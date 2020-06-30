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30.06.2020 - 19:32 | | AA

Son dakika... ABD'den BMGK'ya İran uyarısı: Silah ambargosunu uzatın yoksa...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunu yenilememesi halinde, ''İran'ın, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabileceği, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles'in kılıcını elinde tutacağı'' uyarısında bulundu.

Son dakika... ABD'den BMGK'ya İran uyarısı: Silah ambargosunu uzatın yoksa...

 

Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin İran oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma 18 Ekim'de İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi çağrısı yaptı.

İran'a uygulanan silah ambargosu yenilenmezse, İran'ın Rusya'dan savaş jetleri alacağı, uluslararası deniz taşımacılığını tehdit edecek denizaltılarını yenileyeceğini ve Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki dolaşımı tehdit edeceğini savunan Pompeo, ''İran, Orta Doğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabilecek, Orta Doğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles kılıcını elinde tutacak.'' dedi.

Silah ambargosunun kaldırılması Çin ve Rusya'yı da etkileyecek iddiası

Silah ambargosunun kaldırılmasının istikrarlı enerji piyasalarına güvenen Rusya ve Çin gibi ülkeleri de tehdit edeceğini belirten Pompeo, İran'ın Venezuela, Suriye ve Afganistan'a silah tedarik edebileceğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (30 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Son 24 saatte 1302 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111 oldu.
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