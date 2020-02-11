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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız
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11.02.2020 - 18:26 | | AA

Son dakika | ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

Gelen son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada, 'NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız' dedi. Pompeo ayrıca, Jeffrey’i İdlib'deki saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

Son dakika | ABD'den İdlib açıklaması: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika | ABDden İdlib açıklaması: Türkiyenin yanındayız

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