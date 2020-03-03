Son dakika haberler: ABD'den Patriot çıkışı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye'ye İdlib için mühimmat desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hatay'da konuşan Jeffrey, "Türkiye, NATO müttefikimiz. Ordusu ağırlıkla Amerikan gereçleri kullanıyor. O malzemelerin hazır ve kullanılabilir olduğundan emin olacağız" dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield de, Washington'un Ankara'nın hava savunma sistemleri talebini değerlendirdiğini açıkladı.

James Jeffrey ile Suriye sınırına giden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, geçici barınma merkezini gezdikten sonra kameraların karşısına geçti. Jeffrey, "Türk askeri barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyor" dedi.

BM Büyükelçisi Kelly Craft, ziyaret sırasında İdlib'den Suriye topraklarına ayak bastı, Twitter hesabından "Beyaz Baretliler'e bağlı cesur kadın ve erkeklerin ellerini sıkabildiğim için mutluyum" mesajını paylaştı.