Son dakika... ABD'den S-400 çıkışı

Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin İstanbul'da yeni açıklamalar yaptı.

Washington yönetiminin S-400'ler nedeniyle derin endişe duyduğunu belirten Jeffrey, İdlib geriliminde destek vermeyi düşündüklerini yineledi.

ABD'nin Türkiye'ye insani yardım ve bilgi paylaşımı konusunda yardım teklif ettiğini aktaran özel temsilci, Avrupalı müttefiklerine baskı yaptıklarını da dile getirdi.