Son dakika... ABD'den S-400 çıkışı

Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin İstanbul'da yeni açıklamalar yaptı.
Washington yönetiminin S-400'ler nedeniyle derin endişe duyduğunu belirten Jeffrey, İdlib geriliminde destek vermeyi düşündüklerini yineledi.
ABD'nin Türkiye'ye insani yardım ve bilgi paylaşımı konusunda yardım teklif ettiğini aktaran özel temsilci, Avrupalı müttefiklerine baskı yaptıklarını da dile getirdi.
İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşetiİstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.