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09.11.2020 - 23:42 | | AA

Son dakika... ABD'den Suriye'deki birçok kiÅŸi ve kuruluÅŸa yeni yaptÄ±rÄ±m

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Washington yÃ¶netiminin, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimine baÄŸlÄ± bazÄ± parlamento Ã¼yelerini, askeri yetkilileri, ÅŸirket ve finansal destekÃ§iyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Son dakika... ABD'den Suriye'deki birçok kiÅŸi ve kuruluÅŸa yeni yaptÄ±rÄ±m

Pompeo, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD bugÃ¼n, BeÅŸÅŸar Esed'in Suriye halkÄ±na karÅŸÄ± gereksiz ve zalimce savaÅŸÄ±na destek veren 19 ÅŸirketi, Suriye parlamento Ã¼yelerini, finansÃ§Ä±larÄ± ve askeri yetkiliyi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±. Ãœlke Ã§apÄ±nda ateÅŸkes dahil, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 nolu kararÄ±nÄ± uygulama, ilerleme iÃ§in tek yol olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.Â 

ABD yÃ¶netimi, 17 Haziran'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe soktuÄŸu "Sezar Suriye Sivil Koruma YasasÄ±" kapsamÄ±nda Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda da Esed rejimi ile iliÅŸkili 17 kurum ve kiÅŸiye daha yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 21 AralÄ±k'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± ve 17 Haziran'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma YasasÄ±"na gÃ¶re, rejimin yerli petrol Ã¼retimini geliÅŸtirmesine yardÄ±mcÄ± olmanÄ±n ve rejim ile ticari iliÅŸkide bulunmanÄ±n yaptÄ±rÄ±m cezalarÄ± bulunuyor.Â 

ABD, sÃ¶z konusu yasayÄ± delen kiÅŸi ve kurumlarÄ±, Ã¼lkeye seyahat etme yasaÄŸÄ±, ABD'deki mal varlÄ±klarÄ±nÄ±n dondurulmasÄ±, diÄŸer Ã¼lke ve ÅŸirketlerle herhangi bir finansal iÅŸlem yapmalarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± gibi yaptÄ±rÄ±mlarla tehdit ediyor.

Hatay'da aç kalan domuz ÅŸehir merkezine indiHatay'da, aç kalan domuzun ÅŸehir merkezine inmesi amatör kameralara yansÄ±dÄ±.
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