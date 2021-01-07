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07.01.2021 - 11:53 |

Son dakika! ABD'nin yeni başkanı resmen Joe Biden

Gelen bir son dakika haberine göre; ABD'de Temsciler Meclisi ve Senato Ortak oturumunda, Joe Biden'in seçim zaferi resmi olarak tescillendi.

Son dakika! ABD'nin yeni başkanı resmen Joe Biden

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam edildi. ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

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ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.

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ABD'nin yeni başkanı resmen Joe Biden!

ABD'DE NE OLDU?

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. 

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

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Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti. 

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı. 

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti. 

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. 

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