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24.10.2020 - 16:32 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Afganistan'da patlama

Sağlık Bakanlığı, başkent Kabil'deki bir eğitim merkezini hedef alan saldırıda en az 13 ölü olduğunu duyurdu.

Son dakika... Afganistan'da patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 20 yaralı ise hastanelere taşındı.

Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu söylüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
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