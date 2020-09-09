09.09.2020 - 07:28 |
Son dakika: Afganistan'da patlama! Başkan Yardımcısı'nı hedef aldılar...
Son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Başkan Yardımcısı'nın konvoyunu hedef alana bpmbalı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kabil'de Afganistan Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'in hedef alındığı bombalı bir saldırı meydana geldi. Afganistan'ın Başkan Yardımcısı Salih'in, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada hedef alındıktan sonra zarar görmediği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.