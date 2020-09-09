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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Afganistan'da patlama! Başkan Yardımcısı'nı hedef aldılar...
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09.09.2020 - 07:28 |

Son dakika: Afganistan'da patlama! Başkan Yardımcısı'nı hedef aldılar...

Son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Başkan Yardımcısı'nın konvoyunu hedef alana bpmbalı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika: Afganistan'da patlama! Başkan Yardımcısı'nı hedef aldılar...

Kabil'de Afganistan Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'in hedef alındığı bombalı bir saldırı meydana geldi. Afganistan'ın Başkan Yardımcısı Salih'in, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada hedef alındıktan sonra zarar görmediği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.

Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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