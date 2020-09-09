Son dakika: Afganistan'da patlama! Başkan Yardımcısı'nı hedef aldılar...

Kabil'de Afganistan Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'in hedef alındığı bombalı bir saldırı meydana geldi. Afganistan'ın Başkan Yardımcısı Salih'in, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada hedef alındıktan sonra zarar görmediği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.