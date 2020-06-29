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29.06.2020 - 14:00 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Afganistan'da patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Ülkenin kuzeyindeki bir pazara Taliban tarafından çok sayıda roket atıldı. Patlamada en az 23 sivilin yaşamını yitirdiği, onlarca insanın da yaralandığı bildiriliyor.

Son dakika... Afganistan'da patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde bugün bir patlama gerçekleşti.

Hayvan pazarını hedef alan patlamada en az 23 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca insanın da yaralandığı bildiriliyor.

Yerel medya, Sangin semtindeki söz konusu pazara yüzlerce köylünün koyun ve keçilerini satmak için geldiğini aktarıyor.

Helmand Valiliği'nden yapılan açıklamada, pazara Taliban militanlarının çok sayıda roket fırlattığı duyuruldu.

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