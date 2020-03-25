Son dakika | Afganistan'da saldırı... Silahlı kişiler tapınağı bastı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı kişiler tarafından Sih dini mensubu azınlıkların bulunduğu tapınağa silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerinin Gudwara olarak bilinen ibadethanede saldırıya müdahale ettiğini, ancak çatışmanın sürdüğünü açıkladı.

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