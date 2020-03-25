25.03.2020 - 08:21 | | milliyet.com.tr
Son dakika | Afganistan'da saldırı... Silahlı kişiler tapınağı bastı!
AFP'nin son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı kişiler, Sih dini mensubu azınlıkların tapınağına silahlı saldırı düzenledi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı kişiler tarafından Sih dini mensubu azınlıkların bulunduğu tapınağa silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerinin Gudwara olarak bilinen ibadethanede saldırıya müdahale ettiğini, ancak çatışmanın sürdüğünü açıkladı.
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