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19.08.2020 - 19:19 | | AA

Son dakika... Afrika Birliği, Mali'nin üyeliğini askıya aldı

Gelen son dakika haberine göre; Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldı.

Son dakika... Afrika Birliği, Mali'nin üyeliğini askıya aldı

 

Konseyin Twitter hesabından yapılan açıklamada, anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin üyeliğinin askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ordu tarafından zorla tutuklanan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başbakan ve diğer hükümet üyelerinin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, dün araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlar ile yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra da darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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