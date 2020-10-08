Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ateşkes için şartlarını açıkladı

Aliyev Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. "Biz hep tarihi gerçekler ve uluslararası hukukun yanında durduk" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenilerin konumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır” ifadesini kullandı.

Bölgedeki statükonun artık değişmesi gerektiğini söyleyen Aliyev, Erivan yönetiminin sorunu uluslararası arenaya taşımak istediğini vurguladı.

"TOPÇU ATEŞLERİNE RAĞMEN ERMENİSTAN TOPRAKLARINA SALDIRMIYORUZ"

Aliyev, “Ermenistan topraklarından gelen topçu ateşine rağmen Ermenistan topraklarına herhangi bir darbe indirmiyoruz” dedi.

İlham Aliyev, yaşanan süreçte hangi ülkelerin sorunu çözme potansiyeline sahip olduğunu gördüklerini belirterek şu paylaşımı yaptı: "Adaletine güvendiğimiz ve hürmet ettiğimiz ülkeler barışın uzun süreli garantörleri olacaktır."

Twitlerine devam eden Aliyev bir kez daha Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğine dikkat çekti, "Biz Ermeni topraklarında değiliz, kendi toprağımızdayız" dedi.

"ERMENİSTAN SAVAŞ ALANINDA ÖNÜMÜZDE DURAMIYOR"

Aliyev Twitlerinde şu mesajları verdi:

"Ermenistan savaş alanında önümüzde duramıyor. Bizi durdurmak için sivil halka karşı azami suç işliyor. Savaşı kaybediyor ve çirkin davranışlarda bulunuyor. Savaş bölgesine yakın şehirlerimiz her gün ateş altında.

"YURTTAŞLARIMIZ SAĞLAM DURDU"

Bu bölgelerde yaşayan yurttaşlarımız sağlam durdu. Anavatan'ın hayatta kalacağına ve toprakların yakında kurtarılacağına dair sözleri var. Orada sonuna kadar kalacaklar ve ordumuza manevi destek verecekler.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin şehirlerimize ve köylerimize balistik füzelerle ateş etmesi savaş suçudur. Bu nedenle sorumlu tutulmalıdır.

"SÖZÜMÜZ İMZAMIZ KADAR GEÇERLİDİR"

Sözümüz imzamız kadar geçerlidir. Bize, arabulucu ülkeler olan Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından onaylanması gereken, işgal altındaki topraklardan Ermeni birliklerinin çekilmesi için bir takvim verilmelidir.

Tek taraflı ateşkes sağlanamaz. Bu ikili bir karar olmalı ve yerinde uygulanmalıdır.

Ermenistan'a verilen ana mesaj, Ermeni topraklarında değiliz, kendi toprağımızda olduğumuzdur.

İşgal altındaki topraklardan Ermeni askerlerinin çekilmesi ile ilgili bir takvim almalıyız ve bu takvim arabulucu ülkeler - Minsk Grubu eşbaşkanları tarafından onaylanmalıdır.

Tek taraflı olarak ateşkes ilan edilemez. Karar iki taraflı olmalı ve sahada uygulanmalıdır."