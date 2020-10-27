Son dakika... Aliyev dünyaya ilan etti! Türk F-16'larını görürsünüz

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen 3. insani ateşkes ilk dakikalarda Ermenistan’ın saldırıları ile bozuldu. Stratejik Laçin koridoruna ilerleyen Azerbaycan ordusu, 17 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonla ilgili yaptığı ulusal ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan’ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, altı adet S-300 sistemi imha edildiğini belirterek, “Soruyorum, nereden geliyor bunların parası? Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?” dedi. Aliyev ayrıca “Türk F-16’ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan’a dış müdahale olursa, Türk F-16’larını semada göreceksiniz” diye konuştu.

Terter’e yoğun top atışı

AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından ABD’nin aracılığıyla, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ’da 3. kez insani ateşkes anlaşması yapıldı. Dün yerel saat ile 08.00’de başlayan ateşkes, 08.05’te Laçin’in Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine yapılan top atışlarıyla bozuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun ateşkese tam uyduğunu bildirirken, Ermenistan’ın tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığını belirtti. Ermenistan’ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan’ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı kaydedildi. Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçin ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldı.

‘Ermenistan sorumlu’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın 10 ve 18 Ekim’de ilan edilen ateşkesleri alenen ihlal ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Tüm bunlar, Ermenistan’ın insani ateşkesi sözde desteklediğini, ateşkesi, Azerbaycan birliklerine ve yerleşim birimlerine ateş açmak, güç toplamak ve yeni mevziler kazanmak için kullandığını bir kez daha gösteriyor. Ermenistan’ın hedefi işgal temelli statükoyu korumak ve güçlendirmektir. Azerbaycan tarafı temkinli davranıyor. İnsani ateşkes ihlallerine ilişkin bilgiler toplanıyor ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere bilgi veriliyor. Ateşkes ihlallerinden Ermenistan sorumludur.”

‘TÜRK F-16’LARINI GÖRÜRSÜNÜZ’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında operasyonun başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan’ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, altı adet S-300 sistemi imha edildiğini bildirdi. Aliyev, “Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor? Soruyorum, nereden geliyor bunların parası? Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir? Ermenistan destekçileri size diyorum; kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar” dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca “Türk F-16’ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan’a dış müdahale olursa, Türk F-16’larını semada göreceksiniz” diye konuştu.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerin Ermenistan’dan asker, silah ve lojistik takviyesi aldıkları “Laçin koridoru”nu kesmek için adım adım sahadaki ilerleyişini sürdürüyor. Bu kapsamda Laçin güneyinde çatışmalar devam ediyor. Laçin bölgesinde de Kuşçular, Sefiyan ve Aşağı Ferecan köyleri Ermeni güçlerinden temizlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gazetecilere gündeme dair yaptığı değerlendirmede Aliyev’in sözlerine ilişkin şunları söyledi: “Ermenistan, saldırganlığı karşısında, Azerbaycan kendi topraklarını geri alacak güce sahip. Elinde gerekli ekipman da var. Biz barışçıl yollardan bu işin çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Azerbaycan hangi çözümü tercih ederse biz orada Azerbaycan’ın yanındayız. İhtiyaç olursa bu desteği de çekinmeden veririz.”

Ermenistan’ın üniforma oyunu

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’a Suriye ve Irak’tan getirdiği PKK’lı teröristlere, Azerbaycan askeri üniforması giydirdiği öğrenildi. İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist gruplar Dağlık Karabağ’ın kalbi olarak bilinen Şuşa kentine konuşlandırıldı.

PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladığını ayrıca teröristler öldürüldüğünde bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı askerler olduğunu öne süreceğini vurguladı. Esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, 1500 PKK’lının Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında 600 dolar maaş karşılığında savaştığını itiraf etmişti.