Son dakika...Aliyev: Ermenistan'ın özel komandoları yok edildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Global TV'de açıklamalarda bulunuyor:

- (Yabancı basın ve sivillere yönelik saldırı) Biz kara propagandayla uzun zamandır yüzleşiyoruz. Bunun sebebi bazı ülkelerdeki Ermeni diasporalarıdır. Dünya basınında tahrif edilmiş malumatlar yer alıyor. Gerçeği anlatmak için büyük çaba göstermemiz gerekiyor. Ateşkesten sonra da Ermenistan çirkin emellerini devam ettiriyor. Bu ateşkes hakkında açıklama yapıldı. Biz düşündük ki Dağlık Karabağ sorunu artık diplomasiyle çözülecek ancak maalesef bunu görmedik. Ateşkes Ermenistan tarafından bozulmuştur.



- Ermenistan devleti terör devletidir, faşisttir ve insanlığa karşı işledikleri cinayet bunu bir daha gösterdi.

- Savaş meydanında kaybediyorlar. Her gün bir köy bir kasaba işgalden kurtarılıyor. Hocalı soykırımını yapanlar Gence saldırısını da yapıyor. Mağlubiyetlerinin acısını böyle çıkarıyorlar. Bizce bu karar şahsen Paşinyan tarafından verilmiştir. Paşinyan'ın psikolojisi çok bozulmuş. Bu gece büyük bir özel komando grubu Hadrud'u yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak yok edildiler.

- Ulusal medya hakikatı duymak istemiyor, gerçekleri tahrif ediyorlar. Biz toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz ve bunun için yeterli gücümüz var. Kardeş Türkiye'den gelen destek, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır.

- Biz sabır gösteriyoruz. Gence saldırısı her bir Azerbaycanlı'yı öfkelendiriyor. Biz sivillere savaşı taşımadık. Kalıcı ateşkes için Ermenistan anlamalıdır ki işgalden azat edilmiş topraklara dönmeyecekler. Kim ne derse desin, bu olmayacak. Bizi oradan hiçbir kuvvet çıkartamaz. Kalıcı ateşkes için iki tarafın buna sadık olması lazım.

- Çekilmeyle ilgili bir sinyal almıyoruz. Mesele barışçıl yollarla çözülsün. Moskova'dan yapılan açıklama bizim çıkarlarımıza tam hizmet ediyor.

- Artık savaştan diplomasiye geçiş için zemin var ancak Ermenistan'ın ateşkese uyması lazım. Azerbaycan'ın savaştaki başarısı onlara bunu mecbur edecek.

- Türkiye bu meselenin siyasal yollarla çözülmesinde faal rol oynamalıdır. Minsk Grubu'nun ülkelerindeki Ermeni diasporalarının faaliyetlerine dikkat edin. Bu ne kadar adaletlidir? Türkiye neden Minsk Grubu'nun eş başkanı olmasın? Bölgede hangi mesele Türkiye'siz çözüldü? Türkiye mutlaka bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var.

- Eş başkanlardan uzun zaman bir açıklama bekledik. Nihayet, ABD, Rusya ve Fransa cumhurbaşkanları birkaç kez açıklama yaptılar, statüko değiştirmelidir dediler ve biz bunu alkışladık. Bu demektir ki Ermeni silahlı güçleri topraklarımızdan çıkmalıdır. Bu Ermenistan'a bir mesajdı. Ancak maalesef bu birkaç açıklama da havada kaldı ve biz son dönemde bu ifadeden geri adım atıldığını gördük. Statüko dayanıklı değil demeye başladılar. Azerbaycan statükoyu savaş meydanında değiştirdi. Ermeniler'in ordumuz yenilmezdir yalanını gösterdik.

- Bu sene 7 bin aileye yeni evler veriyoruz. 35 bin insana devlet tarafından her ay yardım yapıyor. Biz artık o bölgelerin gelişme planları üzerinde çalışmalıyız ki o bölgelere Azerbaycanlılar yerleşsin.