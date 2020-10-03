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HaberlerDünya Haberleri Son dakika! Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu! Bir bölge daha kontrol altına alındı
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03.10.2020 - 18:39 |

Son dakika! Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu! Bir bölge daha kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Madagiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Son dakika! Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu! Bir bölge daha kontrol altına alındı

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

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