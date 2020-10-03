03.10.2020 - 18:39 |
Son dakika! Aliyev sıcak gelişmeyi duyurdu! Bir bölge daha kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Madagiz'e Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.