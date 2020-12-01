01.12.2020 - 11:30 | | AA
Son dakika... Aliyev zaferi ilan etti: Herkes bu gerçekliği kabullenecek
Ermenistan ordusunun 10 Kasım anlaşmasına göre Dağlık Karabağ'dan çekilmesini ve Laçın'ın işgalden kurtarılmasını değerlendiren Azerbaycan lideri, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek."
Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildiKayseri’de protezini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı engelli sporcunun daveti ile ampute futbol oynamaya başlayan Harun Mut, milli takıma seçildi. Bununla da yetinmeyen başarılı sporcu, 8 kişinin katılımı ile 2018 yılında ilk kez yapılan kayak kampını bitirerek Türkiye’de tek ayak kayak yapan ilk sporcu oldu.