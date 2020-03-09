Son dakika... Almanya, reşit olmayan göçmenleri kabul edecek

Almanya'da Angela Merkel koalisyonu dün, gece yarısı gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında göçmenlerle ilgili önemli bir karara imza attı. Görüşme sonrasında Yunanistan'a destek olmak amacıyla 'reşit olmayan' göçmenlerin Almanya'ya alınması kararı verildi.

Alman hükümeti yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ı Yunan adalarında zor koşullardaki bin ila bin 500 çocuğu desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.