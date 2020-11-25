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25.11.2020 - 13:23 | | AA

Son dakika: Almanya'da başbakanlık binasına saldırı girişimi

Son dakika haberine göre, koronavirüs kısıtlamalarına karşı protestoların düzenlendiği Almanya'da, Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla pandemi önlemleri konulu videokonferans görüşmesi yapması öncesi başbakanlık binasında bir olay yaşandı. Mesajlar yazdığı aracıyla Merkel'in kapısına çarpan adam, dünyayı şoka soktu.

Son dakika: Almanya'da başbakanlık binasına saldırı girişimi

Almanya'da bir kişi, üzerine küreselleşmeyi protesto eden mesajlar yazdığı aracı ile Başbakan Merkel'in ofisine girmeye çalıştı.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan araç, sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarptı.

Otomobilin Merkel'in Berlin'deki ofisinin kapısına çarparak durduğu olayda polis ekipleri, sürücüyü göz altına aldı. Kapıda ya da araçta herhangi bir hasar bulunmadığı bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.

Polis sözcüsü, açıklamasında orta yaşlı bir erkek olduğu belirlenen sürücünün eyleminin kasti olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, olay sırasında Başbakan Merkel'in eyalet başbakanları ile koronavirüse alınacak tedbirleri video konferans yolu ile ele almakta olduğu ifade edildi.

 

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