20.04.2020 - 09:41 | | DHA
Son dakika | Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi
Gelen son dakika haberine göre, Almanya’da corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 145 bin 742 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle öldü.
Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 145 bin 742 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 18 kişide daha virüs tespit edildi.
Fransa’da protestocular ve polisler arasında sabaha karşı arbede yaşandıFransa'nın başkenti Paris'te sabaha karşı olaylar çıktı. Corona virüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede polis ekipleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Ülkede covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi. Öte yandan Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlandı. İşte tüm detaylar...