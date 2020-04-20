Son dakika | Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgınında Almanya, 145 bin 742 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642’ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 18 kişide daha virüs tespit edildi.