Son dakika... Almanya'da korkulan oldu! 1 şehir karantinaya alındı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Gütersloh kentinde sokağa çıkma kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

360 bin nüfuslu kentte Tönnies mezbahasında bir koronavirüs salgını gerçekleşmiş ve 1.553 işçiye virüs bulaşmıştı.

Kentte sosyal mesafe önlemleri Mart ayındaki seviyelere getirilecek.

İnsanlar ev dışında, yalnızca birlikte yaşadığı kişilerle bir araya gelebilecek. Kapalı mekanlarda buluşmak yasaklanacak. Piknikler, barbeküler yasaklanacak. Restoranlar da yalnızca paket servis yapabilecek.

7 bin Tönnies çalışanı da zorunlu karantinaya alınacak.