Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması!

Almanya Sağlık Bakanı, onaylandıktan sonra koronavirüs aşısının günler veya haftalar içinde uygulanabileceğini umduklarını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre bakan, aşı yükümlülüğü konusunda AB tarafından kararlaştırılan kuralları kabul ettiklerini ifade etti. Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek istediklerini ancak özellikle ilk aşıyı yapmak gibi bir arzularının olmadığını dile getirdi. Bakan ayrıca antijen testlerinin koronavirüs test stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.