MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması!
ABONE OL
15.09.2020 - 14:34 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması!

Son dakika haberine göre, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısı konusundaki gelişmeleri aktardı.

Son dakika: Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması!

Almanya Sağlık Bakanı, onaylandıktan sonra koronavirüs aşısının günler veya haftalar içinde uygulanabileceğini umduklarını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre bakan, aşı yükümlülüğü konusunda AB tarafından kararlaştırılan kuralları kabul ettiklerini ifade etti. Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek istediklerini ancak özellikle ilk aşıyı yapmak gibi bir arzularının olmadığını dile getirdi. Bakan ayrıca antijen testlerinin koronavirüs test stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.

 

İş dünyasının acı kaybı! Suna Kıraç hayatını kaybettiGelen bir son dakika haberine göre; Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç uzun süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kastamonu'da halkın yoğun bulunduğu yerlerde sigara yasağı

Kastamonu'da halkın yoğun bulunduğu yerlerde sigara yasağı

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Sıradaki Haber