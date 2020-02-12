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12.02.2020 - 10:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hollanda'da peş peşe patlamalar

Hollanda'da bir posta merkezinde mektup içine yerleştirilen bomba infilak etti, polis kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Dakikalar sonra bu kez güneydeki Kerkrade kentinde bir patlama daha oldu.

Son dakika... Hollanda'da peş peşe patlamalar

Avrupa ülkesi Hollanda, güne posta dağıtım ofislerindeki patlamalarla başladı.

İlk patlama, başkent Amsterdam'daki posta merkezinde meydana geldi. Mektup içine yerleştirilen bomba infilak etti, polis kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Yerel medya, sabah 08.00 sularında gerçekleşen patlamanın ardından polisin hemen olay yerine ulaştığını bildiriyor.

Dakikalar sonra bu kez ikinci bir patlama oldu. Güneydeki Kerkrade kentinde yine posta dağıtım ofisinde bomba patladı.

Hollanda polisi, bombalı mektupların nereden gönderildiğini bulmaya çalışıyor.

Haberin ayrıntılarını anbean aktarmaya devam edeceğiz...

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