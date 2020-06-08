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08.06.2020 - 12:14 | | DHA

Son dakika... Arizona'da dev yangın!

ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında büyük bir yangın çıktı.

Son dakika... Arizona'da dev yangın!

Phoenix'te çıkan ve sebebi belirlenemeyen yangında herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Çevrede yaşayan ve çalışan yaklaşık bin kişiye kısa süreli elektrik verilemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin büyük yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yangın kilometrelerce öteden görülebiliyor.

 

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