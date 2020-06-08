Son dakika... Arizona'da dev yangın!

Phoenix'te çıkan ve sebebi belirlenemeyen yangında herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Çevrede yaşayan ve çalışan yaklaşık bin kişiye kısa süreli elektrik verilemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin büyük yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yangın kilometrelerce öteden görülebiliyor.