MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Arjantin'de korkutan şiddetli deprem! Toprak kayması oldu
ABONE OL
30.11.2020 - 05:17 | | AA

Son dakika: Arjantin'de korkutan şiddetli deprem! Toprak kayması oldu

Gelen son dakika haberine göre; Arjantin'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin dağlık bölgede sebep olduğu toprak kayması nedeniyle oluşan toz bulutları korkuya yol açtı.

Son dakika: Arjantin'de korkutan şiddetli deprem! Toprak kayması oldu

 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin Jujuy eyaletine bağlı Humahuaca şehrinin 34 kilometre doğusu olan depremin, öğlen saatlerinde yerin 10 kilometre derinliğinde ve 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Can ve mal kaybının olmadığı deprem, Bolivya'nın güney kesimleri ve Salta'nın çevresindeki eyaletlerde de hissedildi.

Humahuaca şehrindeki Penablanca tepelerinde meydana gelen toprak kayması, yakın çevredeki kent sakinlerince kaydedildi.

Dağlık bölgedeki toprak kayması nedeniyle civar kentlerin çevresinde oluşan ve korkuya sebep olan toz bulutları basında ve sosyal medyada paylaşıldı.

Son dakika: Arjantinde korkutan şiddetli deprem Toprak kayması oldu

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet