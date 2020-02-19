MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü
ABONE OL
19.02.2020 - 07:11 | | AA

Son dakika | Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

Gelen son dakika haberine göre, Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Mangalore kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika | Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

Victoria Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı. Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25’te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Son dakika | Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da 2 isim diskalifiye oldu! Survivor 2020'de kim elendi? İşte elenen isimler...

    Survivor'da 2 isim diskalifiye oldu! Survivor 2020'de kim elendi? İşte elenen isimler...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber