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24.07.2020 - 20:35 |

Son dakika! Ayasofya’da kılınan namaz sonrası Yunanistan Başbakanı'ndan skandal sözler!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili TV'de küstah açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.

Son dakika! Ayasofya’da kılınan namaz sonrası Yunanistan Başbakanı'ndan skandal sözler!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 24 Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü programında konuştu. Reuters'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.

24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
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