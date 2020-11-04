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04.11.2020 - 16:56 | | AA

Son dakika: Az önce duyurdular: 7 köy daha işgalden kurtarıldı!

Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Son dakika: Az önce duyurdular: 7 köy daha işgalden kurtarıldı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

 

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
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