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07.11.2020 - 11:59 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Dağlık Karabağ savaşının kırk birinci gününde 16 köyün daha Ermenistan birliklerinden temizlendiğini duyurdu.

Son dakika... Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Twitter mesajlarıyla Dağlık Karabağ savaşında gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

Aliyev'in açıklamasına göre, Azerbaycan birlikleri Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köyleri işgalden kurtardı.

27 Eylül tarihinde başlayan çatışmalarda Azerbaycan adım adım zafere gidiyor, bugüne kadar dört şehir ve 200'ü aşkın köy Ermenistan'dan geri alındı.

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