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27.09.2020 - 19:11 | | AA-DHA

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kararnameyi imzaladı

Gelen son dakika habrine göre; Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin tüm bölgelerinde 28 Eylül 00.00'dan itibaren 'savaş hali'nin ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kararnameyi imzaladı

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.

Hacıyev, "savaş hali"nin 28 Eylül saat 00.00'da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.

"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Yakınlarının saldırdığı ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı öldü!Bingöl’de bir mezrada attan düşen genç için gönderilen ambulansa yaralı yakınları saldırdı. Camları kırılan ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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