MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Azerbaycan Madagiz'i ele geçirdi!
ABONE OL
02.10.2020 - 09:46 |

Son dakika... Azerbaycan Madagiz'i ele geçirdi!

Azerbaycan, Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Rusya, "her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz.'' derken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni güçlerine ait yok edilen araç ve tesislere ilişkin bilgileri paylaştı.

Son dakika... Azerbaycan Madagiz'i ele geçirdi!

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşını anbean canlı blogla aktarıyoruz.

09:40Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köyleri düşman tarafından ağır ateşe tutuluyor. Sivil halk arasında ölü ve yaralılar var." ifadesi kullanıldı.

08:50 : Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

08: 30 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çatışmaların gece boyunca devam ettiğini, 5 zırhlı araç ve otomobil ile 3 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini duyuruldu.

08:00 : Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların  son bulması ve  her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz.''  dedi.

Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada!İstanbul'da arkadaş grubuyla Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma “yan baktın” dediği yabancı uyruklu şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti. İstasyonda yaşanan meydan kavgasında öfkeden adeta çılgına dönen grubun metrobüse de yumruk ile tekmelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! 81 ile gönderdi...

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! 81 ile gönderdi...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Kobani eylemleri soruşturmasında flaş karar!

Kobani eylemleri soruşturmasında flaş karar!

Sıradaki Haber