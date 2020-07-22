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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi...
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22.07.2020 - 19:38 | | AA

Son dakika... Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi...

Gelen son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusunun cephe hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Son dakika... Azerbaycan ordusu duyurdu! İmha edildi...

 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tovuz iline bağlı Ağdam köyü yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait "X-55" tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'a ait 2 İHA'yı vurarak düşürmüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklamalarSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda ilk defa martı geçiyoruz." dedi.
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