Son dakika: Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli kenti ve birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Fuzuli kent merkezi ile Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köylerinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda daha önce de Fuzuli'nin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti.

Fuzuli ilinin kent merkezi ve köylerinin çoğu, 1993'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.

Arazisi 1386 kilometre kare olan Fuzuli'de işgalden önce 144 bin Azerbaycanlı yaşıyordu.

Fuzuli ilinin Ermenistan güçlerine karşı 1990'lı yıllarda 1100'den fazla şehit verdiği biliniyor. Ermenistan güçlerinin saldırılarında yaklaşık 1500 Fuzulili yaralanmış, 155 çocuk anne ve babasını kaybetmişti.