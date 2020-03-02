MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi!
ABONE OL
02.03.2020 - 16:13 | | DHA

Son dakika... Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi!

Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde eğitime 7 gün ara verildi. Öte yandan Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Son dakika... Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi!

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.  Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek,  bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Koronavirüsten korunmak için türbeleri yalıyorlar! Tarikatın başı ilk kez...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Çin koronavirüsle mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişiyi idama mahkum etti!
Oğlu ölüsünü bulduDenizli'de, 17 gündür kayıp olarak aranan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan (75), Pamukkale ilçesindeki bir dere kenarında oğlu Adem Bakan tarafından ölü bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları açıklandı... İşte 2 Mart'ta düşen numaralar...

On Numara sonuçları açıklandı... İşte 2 Mart'ta düşen numaralar...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber