07.01.2021 - 12:22 | | AA
Son dakika: BAE duyurdu! Bir hafta içinde...
Son dakika haberine göre BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.
BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtıE-5 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisinde otomobille seyreden bir maganda, trafikte tartıştığı motosikletliye çarparak kaçtı. Olay anı kask kamerasına yansırken, yere savrularak yaralanan motosikletli polise giderek şikayette bulundu.