MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: BAE duyurdu! Bir hafta içinde...
ABONE OL
07.01.2021 - 12:22 | | AA

Son dakika: BAE duyurdu! Bir hafta içinde...

Son dakika haberine göre BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Son dakika: BAE duyurdu! Bir hafta içinde...

BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtıE-5 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkisinde otomobille seyreden bir maganda, trafikte tartıştığı motosikletliye çarparak kaçtı. Olay anı kask kamerasına yansırken, yere savrularak yaralanan motosikletli polise giderek şikayette bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın!

Orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın!

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Bursa'da dehşete düşüren anlar! Kurşun yağmuruna tuttu

Bursa'da dehşete düşüren anlar! Kurşun yağmuruna tuttu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet