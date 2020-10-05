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05.10.2020 - 16:25 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Akar, Stoltenberg'le görüştü

Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi.

Son dakika... Bakan Akar, Stoltenberg'le görüştü

Ayrıntılar geliyor...

Vahşet kurbanı Hülya'nın cenazesini kadınlar taşıdıAdanada, dini nikahlı eşi Abdullah Kaya tarafından tabancayla öldürülen Hülya Güllüce’nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze namazının kılınması için Kabasakal Mezarlığı’na getirilen Güllüce’nin cenazesini, kadınlar omuzlayarak musalla taşına götürdü. Güllüce’nin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Annesinin cenaze törenine gelen S.N.K. ise yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
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