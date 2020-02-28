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28.02.2020 - 00:14 | | AA

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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