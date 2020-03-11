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11.03.2020 - 11:22 | | AA

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib) Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor"

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'le ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı. 

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Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.
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