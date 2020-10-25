MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki!
ABONE OL
25.10.2020 - 11:21 |

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına dur demenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

 

Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesiBeşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (24 Ekim 2020)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (24 Ekim 2020)

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü! Halaylı horonlu korona eğlencesi

Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü! Halaylı horonlu korona eğlencesi

Sıradaki Haber