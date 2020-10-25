Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına dur demenin zamanı geldi." açıklamasında bulundu.