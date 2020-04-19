Son dakika... Beklenen haber geldi! 28 gün sonra bir ilk...

12.55 : İran'da son 24 saatte Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 5 bin 118'e yükseldi.

12.50 : Dünya üzerinde nüfusa oranla en yüksek ölümün gerçekleştiği Belçika'da, 24 saatte 230 hasta daha yaşamını yitirdi. 1 milyon nüfusa göre 470'ten fazla can kaybı gerçekleşen Avrupa ülkesinde ölü sayısı 5 bin 683 oldu. Vakalar ise 1313 artışla 38 bin 496'ya ulaştı.

12.10 : İspanya'da corona virüs salgınında ölü sayısı 410 artışla 20 bin 453 oldu. 410, 22 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük ölüm.

Avrupa ülkesinde Cumartesi günü 565 ölüm açıklanmıştı.

İspanya'daki vakalar ise 4 bin 218 artışla 195 bin 944 oldu.

RUSYA'DA KORKUNÇ REKOR

11.25 : Rusya'da korkunç rekorlar devam ediyor. Son 24 saatte 6 bin 60 testin pozitif çıkmasıyla, vakalar 42 bin 853'e yükseldi.

Nisan ayının başına kadar ciddi bir vaka bildirmeyen Rusya'da, son iki haftada corona virüs patlaması yaşanıyor. Vakalar kısa sürede sekize katlandı.



İSPANYA'DA ÇOCUKLARA İZİN ÇIKIYOR

11.15 : İspanya'da 14 Mart'tan bu yana aileleri ile birlikte evde kalan çocukların sokağa çıkmaları önündeki sınırlamaların 27 Nisan'dan itibaren gevşetileceği duyuruldu.

Açıklamayı yapan Başbakan Pedro Sánchez, çocukların "biraz temiz hava" almasının amaçlandığını söyledi.

Kendisi de çocuk sahibi olan Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, hükümete, kısıtlamaların çocuklar için gevşetilmesi çağrısı yapmıştı.

İspanya'da sagında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşmış durumda, vaka sayısı ise 200 bine yaklaştı.

Cumartesi akşamı ulusal sesleniş konuşması yapan Başbakan Sánchez, "ülkenin en kötü zamanı geride bıraktığını ve salgının acımasız saldırısını kontrol altına almayı başardığını" söyledi.

Ancak Sánchez, kaydedilen ilerlemelerin halen "kırılgan ve yetersiz" olduğunu belirterek, parlamentodan olağanüstü hal durumunu 9 Mayıs'a kadar uzatmasını isteyeceğini söyledi.





ÇİN'DE CAN KAYBI YOK

08.25 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de son bir günde yeni can kaybı gerçekleşmedi. Tanı konulan 16 vakadan dokuzu ise yurt dışından.

Ülkede yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 1575'e çıktı.

Çin'de kayıtlara geçen can kaybı ise 4 bin 632.

05.20 : Batı Afrika ülkesi Moritanya'da aktif corona virüs vakası kalmadı.

Sağlık Bakanlığı, corona virüse yakalanan yedi kişiden son ikisinin de iyileştiğini bildiriyor. Ülkede, Covid-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişi ise karantinada tutuluyor.

Yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olan Moritanya'da, yedi hastadan biri ise öldü.





GÜNEY KORE SON İKİ AYDA İLK KEZ TEK HANEYİ GÖRDÜ

04.20 : Güney Kore’de sekiz yeni vaka belirlendi, iki can kaybı kayıtlara geçti. Pozitif çıkan testlerden beşi yurt dışından gelenler.

Vaka sayısının son günlerde gittikçe azaldığı ve son iki ayda 'ilk kez tek haneye düştüğü' ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 661.

Corona virüse karşı savaşı dünyaya örnek gösterilen Güney Kore'de 234 hasta yaşamını yitirdi.

04.00 : Guatemala, ABD tarafından sınır dışı edilen 19 göçmende daha corona virüse rastlandığını bildiriyor.

03.20 : Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde Devlet Bakanı Sekou Kourouma corona virüsten öldü.

Aynı zamanda hükümet genel sekreteri olan Kourouma, geçen hafta Facebook hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Sağlık durumu cuma gününden bu yana kötüleşen Kourouma gece yarısı hayatını kaybetti.

Gine'de şimdiye kadar 518 test pozitif sonuç verdi, üç hasta öldü.





TRUMP ÇİN'İ BİR KEZ DAHA SUÇLADI

00.50 : Günlük corona virüs basın toplantılarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump'a gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Çin bunu bilerek yaydıysa bunun Pekin için sonuçları olur mu?" sorusu üzerine, Çin'le ilişkilerin salgından önce 'iyi' olduğunu, iki ülke arasında ticaret anlaşması yapıldığını hatırlatan ABD Başkanı, şunları söyledi:

"İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çok ciddi bir değişim bu. Çin'e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle 'evet' olurdu. Ama bu duruma göre değişir.

Bir hata sonucu mı bu salgın kontrollerinden çıktı yoksa bunu kasten mi yaptılar?... Daha en başlarda biz yardım teklif ettik. Ama bizi istemediler. Bence utandılar, çok kötü bir şeylerin olduğunu biliyorlardı.

Çin salgından kasten sorumluysa bunun sonuçları olur."

Trump daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada Çin'in koronavirüs ölümlerini 'düşük gösterdiğini' ima etmiş, "Aslında ölü sayısı ABD'dekinden çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz" demişti.

00.20 : Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de malarya salgını 131 can aldı. Yılbaşından bu yana 135 bin 585 malarya vakası görülen ülkede yaşamını yitirenler arasında 5 yaş altı çocuklar da var.