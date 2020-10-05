05.10.2020 - 15:16 |
Son dakika: Beyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin açıklama!
Son dakika haberine göre Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
ABD Başkanı, doktorlarıyla sağlık durumundaki gelişmeleri konuşmak için bir araya gelecek. Beyaz Saray ekibi, günün ilerleyen saatlerinde hastaneden taburcu edilme ihtimalinin halen bulunduğu vurgulandı.