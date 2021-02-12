Son dakika: Biden açıkladı! ABD kendini garantiye aldı

ABD Başkanı Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsünü ziyaret ederek Kovid-19'la mücadelede aşı çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Biden, incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, "Moderna'dan 100 milyon, Pfizer'dan da 100 milyon ilave aşı almak üzere bugün anlaşma imzaladık." dedi.

ABD Başkanı söz konusu ilave aşıların temmuz ayı sonuna kadar kendilerine teslim edilmiş olacağını belirtti.

"Bunun anlamı, insanların hayatlarını kurtarıyoruz. 3 hafta önce görevi devraldığımda bu ülkenin bir aşılama planı yoktu" ifadelerini kullanan Biden, Beyaz Saray'da işbaşına geldikten sonra ülke genelindeki haftalık aşılama oranını yüzde 30 artırdıklarını da sözlerine ekledi.

Biden ayrıca, her iki firmanın da daha önce haziran sonunda teslim edeceklerini açıkladıkları 100'er milyon dozluk aşıların yeni anlaşmayla mayıs ayı sonunda teslim edileceği bilgisini verdi.

ABD KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALDI

ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşının ülkeye tedarik edileceği kaydedildi.

486 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölü ve 28 milyona yakın vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de 46 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurulmuş durumda.

AB BÜYÜK KRİZ YAŞIYOR

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB’nin Kovid-19 aşısına onay vermede geç kaldığını itiraf ederken, “Verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumuna katılarak AB genelinde yavaş ilerleyen aşılamalardaki son durum hakkında bilgi verdi ve son günlerde eleştirilen aşı stratejisiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. AB Komisyonunun aşı stratejisinde bazı hatalar yaptığını söyleyen von der Leyen, “Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık” diye konuştu.

Von der Leyen, AB’nin bugüne kadar 2,3 milyar doza varan toplu aşı alımı yapma kararının ise arkasında durdu: “Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Böyle bir durum iç pazar için ve Avrupa’nın birliği için ne anlama gelecekti? Ekonomik anlamda da saçmalık olacaktı ve bence topluluğumuzun sonu olacaktı.”

Aşıların üretimindeki zorluklara dikkati çeken von der Leyen, “Normalde 5-10 yılda geliştirilecek aşı 10 ayda geliştirildi. Bilim sanayiyi geçti. Ama yeni aşıların üretimi çok karmaşık bir süreç ve bu aşılar için bir gecede üretim tesisi kurulamıyor. Aşılarda 400 kadar içerik madde bulunuyor ve üretimde 100 kadar tesis rol oynayabiliyor.” dedi.

Tedarik sıkıntısı

Von der Leyen, AB olarak üretim kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını, ilaç firmalarının zorluklarını anladıklarını ancak AB olarak kapasitelerin artırılması amacıyla önceden milyarlarca Euro yatırım yaptıklarını söyledi. “Şimdi artık öngörülebilirlik istiyoruz” diyerek ilaç firmalarını uyaran von der Leyen, bunun için AB içinde üretilen aşıların ihracatında izin mekanizması oluşturduklarını vurguladı. Von der Leyen, AB’nin Birleşik Krallık’a geçiş için kullanılabileceği gerekçesiyle Kuzey İrlanda’yı Kovid-19 aşısı ihracat sınırlamasına başta dahil edip aynı gün geri adım atmasıyla ilgili olarak ise “Bu kararın alınması sürecinde hatalar yapıldı ve bundan üzüntü duyuyorum ama sonuçta doğru olanı anladık” diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, bu yaz AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70’inin aşılanmış olması için koyulan hedefte de değişiklik yapmadıklarını söyledi. AB, yüzde 70’lik hedefe rağmen aşılamalarda tedarikten kaynaklanan sıkıntılar ve kesintiler nedeniyle yavaş ilerliyor ve bu nedenle AB Komisyonuna eleştiriler yöneltiliyor. Aralık sonunda aşılamaların başlamasından bu yana AB ülkelerine 26 milyon doz aşı gönderildi ve 17 milyondan fazla kişi aşılandı.