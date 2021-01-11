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11.01.2021 - 14:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Biden CIA direktörünü seçti

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak ABD'nin yeni lideri, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başına William Burns'ü seçti.

Son dakika... Biden CIA direktörünü seçti

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurdu. Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns'ün ABD'yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi.

Biden'ın, CIA Başkanlığına aday gösterdiği Burns'ün, kendisi gibi istihbaratın siyasetle ilgisi olmadığını düşündüğü kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Burns, tehditleri hudutlarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlarla yüzleşmek için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek." ifadesi kullanıldı.

64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığında 33 yıl hizmet vermişti.

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