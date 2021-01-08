Son dakika... Biden: Ölen polis için hesap soracağız!

Biden, "Olaylarda payı olanların bunun bedelini de ödemesi gerekir, ve öyle de olacak" dedi.

CNN'in haberine göre, federal savcılar, polis memuru Brian Sicknick'in hayatını kaybetmesinin ardından cinayet soruşturması başlatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine başkent Washington'da toplanan kalabalık Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMA İHTİMALİ

Kendisine Trump'ın görevden azledilme tartışmalarına ilişkin fikri sorulan Biden, dikkatini şu anda acil önlem gerektiren koronavirüs salgınına verdiğini söyledi.

Joe Biden, Kongre üyelerine azil kararının kendilerine ait olduğunu söyleyeceğini kaydetti.

'TERÖRİST' TANIMINI YİNELEDİ

Daha önce Kongre Binası'na girenlerin 'terörist' olduğunu söyleyen ABD'nin seçilen başkanı, "Binaya saldıranlar yerli teröristlerdir ve haklarında soruşturma açılmalıdır" diye konuştu.

Yemin törenine Trump'ın katılmayacak olmasına ilişkin de, "Bu iyi bir şey" dedi ve "Kendisi bu işi yapabilecek durumda değil" diye ekledi.

Öte yandan Biden, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in törene katılmasından memnun olacağının da altını çizdi.

Gizli Servis'in yemin töreninde sorun çıkmamasını sağlayacağından emin olduğunu belirten Biden, törenden sonra Kabine'nin kısa süre içinde oluşmasını beklediğini belirtti.

'TRİLYONLARCA DOLARI BULACAK'

Aşı dağıtımı için milyarlarca dolar daha gerekiyor diyen Biden, 15 dolarlık saatlik asgari ücreti de yeniden onayladı ve dikkatlerini küçük işletmelerin yükünü hafifletmeye vereceklerini söyledi.

Bugün açıklanan istihdam raporlarının, ekonomide açık verme pahasına Amerikalılar'ın bir an önce yardıma ihtiyacı olduğunu ve vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Biden, ekonomik paketin trilyonlarca dolar tutarında olacağı bilgisini de verdi.