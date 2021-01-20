Son dakika... Biden resmen ABD başkanı!

ABD'nin modern tarihinin en çalkantılı dönemi bugün resmen kapanıyor, seçimlerde Donald Trump'ı açık farkla mağlup eden Demokrat Joe Biden bugün yemin ediyor. Dünya şimdiden 25 bin askerin konuşlandırıldığı ABD'nin başkenti Washington'a kilitlendi, tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

19.51 : Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu.

Joe Biden, ABD Kongre Binası’ndaki konuşmasında bugüne "Amerika'nın Günü" adını verdi.

Biden, "Bu gün demokrasi günü, tarih ve umut günü, yenilenme ve kararlılık günü" dedi.

ABD'nin yeni başkanı, "Amerika yeniden sınandı ve bunun üstesinden geldi. Bugün 'demokrasi davası' kutlanıyor. Halkın iradesi duyuldu ve dikkate alındı"

19.45 : ABD'nin ilk siyah kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris görev yeminini etti.

19.40 : Lady Gaga, ABD ulusal marşını söyledi.

19.30 : Başkan Donald Trump, başkanlığının son saatlerinde bir af daha çıkardı. Basın sekreteri yardımcısı Judd Deere, "Bugün Başkan Donald J. Trump, Albert J. Pirro, Jr.'a tam af çıkardı" dedi..

Pirro, Trump müttefiki ve Fox News'tan Yargıç Jeanine Pirro'nun eski kocası. Pirro vergi kaçakçılığı suçlamalarından mahkum edilmişti.

19.20 : Biden sahneye geldi.

19.10 : Başkan Yardımcısı Pence'in yemin töreni seremonisine vardığı bildirildi.

18.55 : Yeni seçilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninde kocası Doug Emhoff ile birlikte Kongre Binası'ndaki platformda yerini alacak.

Harris yakında görev yeminini edecek ve ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Güney Asyalı başkan yardımcısı olacak.

18.30 : Biden yemin töreni için Kongre Binası'na geldi. Kendisinden birkaç dakika önce de Trump'ın yardımcısı Mike Pence ve Senato'da Cumhuriyetçiler'in lideri Mitch McConnell binaya vardı.





18.25 : CNN International, Yüksek Mahkeme'nin bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığını duyurdu ancak daha sonra düzeltme geçerek bomba tehdidinin olduğunu ancak binanın tahliye edilmediğini duyurdu. Yüksek Mahkeme, Biden'ın yemin töreninin gerçekleşeceği Kongre Binası'nın karşısında bulunuyor.

18.00 : Eski Başkan Barack Obama, başkanlık yemini etmeye başlamadan saatler önce Joe Biden'a Twitter'dan tebriklerini sundu. Obama, "Artık bu senin zamanın" diye yazdı.

17.40 : Trump törene katılmadan Marine One helikopteri ile bölgeden uzaklaştı.





17. 30 :Teksas bölgesinden Cumhuriyetçi Vekil Beth Van Duyne, Joe Biden'a 16 Cumhuriyetçi yeni Senato üyesi ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini belirten bir mektup gönderdi.

17.20 : Joe Biden, Twitter'dan "Amerika'da yeni bir gün." mesajını paylaştı.

17.10 : Çin'de devlet kontrolündeki medya, Trump'ın görevden ayrılmasını "memnuniyetle" karşıladı.

Resmi Xinhua Haber Ajansı, "Çok şükür gittin, Donald Trump" mesajını paylaştı.

17.05 : Konuyla ilgili bir kişiye göre Başkan Trump, halefi Joe Biden için bir not bıraktı. Notun içeriği henüz bilinmiyor.

Görevden ayrılan başkanlar için günümüzdeki Yemin Töreni geleneklerinden biri de, haleflerine en iyi dilekleri ve tavsiyeleri içeren bir mektup yazmak. Bu, genellikle yeni başkan Oval Ofis'e ilk girdiğinde okuması için Hayes Masası'na bırakılır.

17.00 : Yalnızca ikinci Katolik başkanı olacak olan Joe Biden, bugün daha sonraki yemin töreni öncesinde bir ayine katılmak üzere Washington DC'deki Havari Aziz Matthew Katedrali'ne geldi.





16.44 : TRUMP'IN SON SÖZLERİ

Donald Trump, Andrews Hava Üssü’nde Air Force One başkanlık uçağına son defa binmeden veda töreninde konuştu. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik, uzaya yönelik yeni bir askeri güç ortaya koyduk. Biz sıradan bir yönetim değiliz.

Yaptıklarımızı gördüğünüzde bizi hatırlayın. Ekonomimiz, müthiş bir ilerleme kaydetti. Salgın tüm ülkeler gibi bizi de etkiledi ancak kimse kendisini kurtaramadı. Biz ise tıbbi bir mucizeye imza atarak 9 ayda aşı ürettik.

Tarihteki en büyük vergi indirimini başardık. Vergilerinizi yükseltmek istiyorlar. İstihdam yarattık. Şimdiden veriler çok iyi halde. Hisse senedi piyasası da pandemi başlangıcından daha yüksek seviyelerde.

Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz.

Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz. Başkan yardımcısı Pence’e ve Kongre’ye teşekkür ediyorum, Kongre ile iyi çalıştık. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz."

16.20 Trump, Beyaz Saray’dan çıkarak Andrews Hava Üssü’ndeki törene gitmek üzere helikoptere bindi. Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere ayaküstü konuşan Trump'ın yanında First Lady Melania Trump vardı.





Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Amerikan Başkanı olarak görev yapmak hayatımın en büyük onuruydu" ifadelerini kullandı.





Axios’un haberine göre Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Cumhuriyetçi liderleri Kevin McCarthy ve Mitch McConnell, bu törene katılmayacak. Onun yerine Biden’ın yemin töreninden önce katılacağı ayine gitmeleri bekleniyor.





15.20 : BEYAZ SARAY'DA BOŞ ODALAR

Associated Press (AP) haber ajansı, Donald Trump ekibi tarafından boşaltılan ve Joe Biden'ı bekleyen Beyaz Saray'ın içinden ilk fotoğrafları servis etti. AP'nin geçtiği karelerde Beyaz Saray basın sekreterliğindeki boş masalar ve plastiklere sarılmış klavyeler göze çarpıyor.





15.05 : LADY GAGA MİLLİ MARŞ OKUYACAK, JENNIFER LOPEZ SAHNE ALACAK

ABD'deki başkanlık yemin töreninde koronavirüs salgınına rağmen ünlü isimler sahne alıyor.

Seçim kampanyası boyunca Joe Biden ve Kamala Harris'i destekleyen ve bazı toplantılarında da sahne alan Lady Gaga, yemin töreninde de sahneye çıkarak Amerikan milli marşını seslendirecek. Törenin müzik yayını yapılacak kısmında da Jennifer Lopez sahne alacak.

Washington DC'ye provalar için bir gün önceden gelen yıldızlar, Kongre binasından fotoğraflar paylaştı. Lady Gaga, ABD Kongre binasından bir fotoğrafını paylaşarak bütün ABD'liler için dua ettiğini söyledi.

Jennifer Lopez ise Ulusal Muhafız askerleriyle selfie çektiği videoyu ve Kongre merdivenlerindeki pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Biden görevi devraldıktan sonra yapılacak olan kutlama töreninde de, oyuncu Tom Hanks 90 dakikalık bir televizyon programı sunacak.

Daha önce bu programlar tören alanında olurdu ancak bu kez salgın sebebiyle sadece televizyonda yayımlanması için düzenleniyor. Bu programda da Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Justin Timberlake yer alacak.

Başkanlığı ve seçim kampanyası boyunca Trump'ı destekleyen Fox News dışında tüm büyük ABD televizyonlarında ve internet yayınlarında program canlı yayımlanacak.

Obama'nın ilk seçim zaferinin ardından 2009'da düzenlenen yemin töreninde Aretha Franklinsahne almıştı. Beyoncé de hem 2009 hem 2013'teki yemin törenlerine katılmış; 2013'te milli marşı seslendirmişti. 2013'te Kelly Clarkson ve Jennifer Hudson da sunuculuk yapmıştı.

Donald Trump'ın ise 2017'deki yemin töreninde sahne alacak sanatçı bulmakta zorlandığı haberleri, ABD basınına yansımıştı. Bu haberlere göre Celine Dion, Kiss ve Garth Brooks'a teklif gitmiş ancak tümü teklifi reddetmişti. Nihayetinde yemin töreninde Rockettes, Lee Greenwood ve 3 Doors Down grubu sahne almıştı.

13.55 : TRUMP BİR GELENEĞİ DAHA ÇİĞNEDİ: KATILMIYOR!

ABD'de görevi devreden başkanın yemin törenine katılması, yeni başkan ve eşini eşiyle birlikte karşılaması gelenekselleşen bir uygulama. Ancak Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte bu yıl yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

8 Ocak'ta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu soruyu soran herkese söylüyorum, 20 Ocak'taki yemin törenine gitmeyeceğim" mesajını paylaştı.

20 Ocak günü Trump'ın bir askeri havalimanında kendisinin düzenlediği dar kapsamlı veda töreninin ardından halihazırda eşyalarını taşımış olduğu Florida'daki evine doğru uçakla yola çıkması ve buraya yerleşmesi bekleniyor.



TRUMP FANATİKLERİ ONLINE YEMİN TÖRENİ DÜZENLİYOR



Bazı Trump fanatikleri ise, seçim sonuçlarının yanlış olduğuna dair asılsız iddialar ortaya atan Trump'ın 'ikinci yemin törenini' online olarak düzenleyeceklerini açıkladı. 68 binden fazla kişi, Facebook üzerinden bu online yemin törenine katılacağını yazdı.

2016'da seçimi Demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı Trump kazanmış, 20 Ocak 2017'deki yemin törenine hayatta olan eski başkanlar da katılmıştı. Hillary Clinton da, eski ABD Başkanı eşi Bill Clinton'a yemin töreninde eşlik ederek iki ay önce kaybettiği rakibi Trump'ı tebrik etmişti.

Bugüne kadar sadece üç ABD Başkanı, görevi haleflerine devredecekleri yemin törenine kendi tercihiyle katılmadı: ABD'nin ikinci Başkanı John Adams (1801), oğlu altıncı ABD Başkanı John Quincy Adams (1829) ve on yedinci ABD Başkanı Andrew Johnson (1869). Yani görevi devreden bir başkanın törene katılmadığı son tarih, bundan 152 yıl önceydi.

Trump katılmayacak olsa da yardımcısı Mike Pence, törene katılacağını açıkladı.









13.40 : EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KIRMIZI ALARM

Yemin törenine saatler kala ABD'nin başkenti Washington DC'de kırmızı alarm var. 6 Ocak'ta Trump'ın kışkırtmasıyla fanatik taraftarlarının Kongre'yi kanlı bir şekilde işgal etmesi, ABD'yi temellerinden sarstı.

Kongre işgalinin ardından Washington DC'de ilan edilen olağanüstü hal, bugün de geçerli. Şehre yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız konuşlandırıldı ve yemin töreni için eşi benzeri görülmeyen güvenlik önlemleri alındı.

FBI ve ABD ordusu Washington'da bugün görev yapacak Ulusal Muhafızlar'ı güvenlik taramasından geçirdi, aşırı sağcı gruplarla ilişkisi saptanan 12 asker tören ekibinden çıkarıldı.

Gizli servis, Trump fanatiklerinin planladığı geniş çaplı ve muhtemelen silahlı protesto gösterileri için de ayakta. Şehrin geniş kesimleri yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Biden'ın kapalı bir alanda yemin etmesi de öneriler arasındaydı ancak yeni ABD Başkanı gelenekselleştiği üzere açık alanda yemin etmekte ısrar etti.









13.35 : İLK FOTOĞRAFLAR HİNDİSTAN VE JAPONYA'DAN

Dünya soluğunu tuttu, yemin törenini bekliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olarak tarih yazan Kamala Harris'in annesinin memleketi Hindistan'dan fotoğraflar geçiyor.

Harris için ayinlerin düzenlendiği Hindistan'da evler, dükkanlar ve okullar ABD Başkan Yardımcısı'nın fotoğraflarıyla süslendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ise Trump'i destekleyenler ellerinde pankartlarla yürüdü.

13.30 : KORONAVİRÜS HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Covid-19'un 400 bini aşkın can aldığı ve yaklaşık 25 milyon insana teşhis konulan ABD'de, salgın yemin törenini de kökünden değiştirdi.

Normal şartlarda yemin törenlerinde yüz binlerce insan Washington DC'ye akın eder, otelleri doldururdu. 2009'da göreve gelen Barack Obama'nın yemin töreni için iki milyon kişi başkente gitmişti.

Ancak bu sene kutlamalara katılım büyük oranda kısıtlanacak. Biden'ın ekibi, bu açıklamayı yaparak Amerikalılara evde kalmaları, tören için seyahat etmemeleri çağrısı yaptı. Aynı çağrı, Kongre baskınının ardından güvenlik görevlileri tarafından da tekrar edildi.

Tüm bu önlemlere rağmen bu yıl da gelenekselleşen şekilde Harris ve Biden, Kongre binasının önünde, National Mall adı verilen alana bakacak şekilde dışarıda yemin edecek.

Bu geleneği Ronald Reagan 1981'deki yemin töreninde başlatmıştı. Ancak bu kez yemin edilen alanda sadece 200 sandalye olacak. En fazla birkaç gün öncesine kadar negatif Covid-19 testi getirme zorunluluğu olan bu 200 kişi, maskeleriyle ve sosyal mesafeli şekilde oturarak töreni yerinde izleyecek. Biden ise yemin ettiği sırada maske takmayacağını söyledi.

Daha önceki törenlerde, yeminleri yerinde izlemek isteyenler için 200 bin bilet satılırdı. Ancak bu kez sadece 1,000 bilet satılıyor.

Aynı zamanda başkomutan da olan başkanın görevi devralırken geleneksel olarak orduları denetlediği, Pennsylvania Caddesi'nden Beyaz Saray'a kadar süren askeri geçit töreni de bu yıl yapılmayacak. ABD genelinde askerlerin görüleceği bir ekran kurulacak ve 'denetleme' sanal olarak yapılacak.

Ardından Biden, Harris ve eşleri, bir bando takımı ve askeri birlik eşliğinde Beyaz Saray'a geçecek.









13.20 : YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?



ABD kanunlarına göre yemin töreni seçimin ardından gelen ilk 20 Ocak tarihinde yapılıyor. Açılış konuşmaları yerel saate 11.30'da (TSİ 19.30) başlıyor.

Geleneksel olarak Başkan, tam öğle saatinde yemin ediyor (TSİ 20.00). Hemen öncesinde de başkan yardımcısının yemini tamamlanıyor.

Törenin tamamlanmasının ardından Biden, önümüzdeki dört yıl evi olacak Beyaz Saray'a geçecek.

13.00 : BAŞKANLIK YEMİNİ HANGİ İFADELERİ İÇERİYOR?

Yemin töreni, ABD'de dört yılda bir kasım ayında yapılan başkanlık seçiminin ardından kazanan adayların hem başkan yardımcılığı hem de başkanlık için yemin ettiği ve resmen göreve başladığı görene verilen isim. Tören, başkent Washington DC'deki Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenleniyor.

Seçimi kazanan ismin resmen başkan olmasını sağlayan yemin, şu ifadeleri içeriyor: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı sadakatle yapacağıma ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı en iyi şekilde muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

Biden'ın bu sözlerle resmen göreve başlamasının ardından diğer başkanların da yaptığı gibi döneminin önceliklerini anlatacağı bir konuşma yapması bekleniyor.

Biden'dan hemen önce de Kamala Harris başkan yardımcısı olarak yemin edecek. Törenin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından ise kutlamalar başlayacak.