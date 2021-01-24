Son dakika... Biden ve Rusya arasında ilk kriz!

Zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi gören ve Rusya'ya geri döner dönmez havalimanında gözaltına alınan muhalif lider Aleksey Navalny, Moskova ve Washington arasında yeni bir krizi tetikledi.

Cumartesi günü sokaklara dökülen binlerce Navalny taraftarı, başkent Moskova'da polisle karşı karşıya geldi. Saatlerce süren protestolarda Rus polisi çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Dünyanın saniye saniye izlediği protestolara ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD, hafta sonu Rusya'nın birçok kentinde düzenlenen protestolarda, göstericilere ve gazetecilere yönelik başvurulan sert yöntemleri kınıyor" dedi.

Gözaltına alınan protestocuların ve Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen sözcü Price, tutuklamalar ve polis müdahalesinin Rusya'da sivil topluma ve temel özgürlüklere yönelik kısıtlamaların korkunç göstergeleri olduğunu söyledi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği de Rusya'nın 38 şehrinde düzenlenen protestoların dikkatle izlendiğini belirterek, barışçıl göstericileri destekleyen bir Twitter mesajı paylaştı.

Kremlin ise bugün ABD'ye en yetkili isim aracılığıyla yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin muhalif protestoları destekleyerek Rusya’nın iç işlerine dolaylı olarak müdahale ettiğini savundu.

Özellikle ABD Büyükelçiliği'nin açıklamalarına odaklanan sözcü Peskov, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki bunlar yanlış açıklamalar. Tabii ki söz konusu açıklamalar iç işlerimize dolaylı olarak müdahaledir. ABD’de karışıklıklar yaşandığında bizim elçiliğimiz aynı biçimde davranmış olsaydı, büyük olasılıkla bu Washington’da bir rahatsızlık hissine yol açardı."

Gösterileri 'yasa dışı' olarak tanımlayan Peskov, "Hayır, az sayıda insan katıldı. Putin’e ise çok sayıda insan oy veriyor" diye konuştu.

'PUTİN DİYALOĞA HAZIR!'

Öte yandan, 20 Ocak'ta resmen göreve başlayan Joe Biden yönetimine Kremlin'den ılımlı mesajlar da gidiyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD'nin istemesi halinde diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya ilişkileri, Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyede seyrediyor. Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Ukrayna'da oynadığı rol ve ABD seçimlerine müdahalenin izleri gibi başlıklar ilişkileri donma noktasına getirdi.

Rusya lideri Vladimir Putin, 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden'ı en geç tebrik eden liderlerden biriydi. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Biden başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 5 Şubat'ta süresi dolacak 'Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması-New START'ı uzatmak için adım atıyor. Haberlere göre, Joe Biden, Moskova'ya anlaşmayı beş yıl daha uzatmak için bir teklif sunacak.