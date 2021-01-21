Son dakika: Biden'dan flaş açıklama: İmzalayacağım!

Biden, "Virüsü kontrol altına almak söz konusu olduğunda kaybedecek bir saniye yok. Bu nedenle bugün, testin yaygınlaştırılması, aşılama ve okullar ile işletmelerin güvenli şekilde yeniden açılması için kararnameler imzalayacağım" ifadelerini kullandı.
We don't have a second to waste when it comes to getting this virus under control. That's why today, I'll be signing executive actions to expand testing, administer vaccines, and safely reopen schools and businesses.— President Biden (@POTUS) January 21, 2021
Dükkanının önüne bıraktığı köpeği ayağı kesilmiş olarak bulduSamsun'un Tekkeköy ilçesinde Orhan Bıyıklı, dükkanının önünde bıraktığı köpeğini arka sağ bacağının diz bölümünden kesilmiş olarak buldu. Ameliyat edilen köpeğin bacağı tamamen kesilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.