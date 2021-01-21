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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Biden'dan flaş açıklama: İmzalayacağım!
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21.01.2021 - 19:08 |

Son dakika: Biden'dan flaş açıklama: İmzalayacağım!

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda coronavirüsle (covid-19) mücadele kaybedecek bir saniyenin olmadığını belirtti.

Son dakika: Biden'dan flaş açıklama: İmzalayacağım!

 

Biden, "Virüsü kontrol altına almak söz konusu olduğunda kaybedecek bir saniye yok. Bu nedenle bugün, testin yaygınlaştırılması, aşılama ve okullar ile işletmelerin güvenli şekilde yeniden açılması için kararnameler imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

Dükkanının önüne bıraktığı köpeği ayağı kesilmiş olarak bulduSamsun'un Tekkeköy ilçesinde Orhan Bıyıklı, dükkanının önünde bıraktığı köpeğini arka sağ bacağının diz bölümünden kesilmiş olarak buldu. Ameliyat edilen köpeğin bacağı tamamen kesilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
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