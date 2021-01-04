04.01.2021 - 13:50 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Bilanço artıyor! Norveç'te yedinci cansız bedene ulaşıldı...
Son dakika haberine göre kurtarma ekipleri, Norveç'te meydana gelen toprak kaymasının enkazında yedinci cesede de ulaştı. İki yaşındaki bir kız ve babasının da hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi.
Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdüGelen son dakika haberine göre; Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) kati zanlısı Veli Ünder'in (37), cinayetin ardından 112 Acil'i arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı 2 kardeşe gömdürdüğü ortaya çıktı.