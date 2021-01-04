Son dakika: Bilanço artıyor! Norveç'te yedinci cansız bedene ulaşıldı...

Ekipler, Norveç'in başkent Oslo yakınlarındaki Ask kentine evler toprağa gömüldükten beş gün sonra hâlâ hayatta kalanları bulmak için çalışıyor. Umutlar tükenirken yedinci cansız bedene de ulaşıldı. 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.